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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 59
Al-Kahf
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلۡكَ
ﲱ
ٱلۡقُرَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ
ﲳ
لَمَّا
ﲴ
ظَلَمُواْ
ﲵ
وَجَعَلۡنَا
ﲶ
لِمَهۡلِكِهِم
ﲷ
مَّوۡعِدٗا
ﲸ
٥٩
ﲹ
En dat zijn de steden die Wij vernietigd hebben toen zij onrechtvaardig waren; en Wij hebben voor hun vernietiging een tijdstip bepaald.
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