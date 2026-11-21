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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 55
Al-Kahf
55
18:55
وما منع الناس ان يومنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ٥٥
وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًۭا ٥٥
وَمَا
ﱑ
مَنَعَ
ﱒ
ٱلنَّاسَ
ﱓ
أَن
ﱔ
يُؤۡمِنُوٓاْ
ﱕ
إِذۡ
ﱖ
جَآءَهُمُ
ﱗ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱘ
وَيَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
رَبَّهُمۡ
ﱚ
إِلَّآ
ﱛ
أَن
ﱜ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱝ
سُنَّةُ
ﱞ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱟ
أَوۡ
ﱠ
يَأۡتِيَهُمُ
ﱡ
ٱلۡعَذَابُ
ﱢ
قُبُلٗا
ﱣ
٥٥
ﱤ
En er is niets dat de mens verhindert om te geloven als de Leiding tot hen komt en om vergeving te vragen bij hun Heer, behalve de handelwijze die de vroegeren trof, of de bestraffing die zichtbaar over hen kwam.
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