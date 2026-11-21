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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 51
Al-Kahf
51
18:51
۞ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ٥١
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا ٥١
۞ مَّآ
ﲩ ﲪ
أَشۡهَدتُّهُمۡ
ﲫ
خَلۡقَ
ﲬ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
خَلۡقَ
ﲰ
أَنفُسِهِمۡ
ﲱ
وَمَا
ﲲ
كُنتُ
ﲳ
مُتَّخِذَ
ﲴ
ٱلۡمُضِلِّينَ
ﲵ
عَضُدٗا
ﲶ
٥١
ﲷ
Ik roep hen niet op om te getuigen van de schepping van de hemelen en de aarde en niet van de schepping van henzelf, en Ik neem niet degenen die doen dwalen als helpers.
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