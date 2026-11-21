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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 48
Al-Kahf
48
18:48
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُواْ
ﱜ
عَلَىٰ
ﱝ
رَبِّكَ
ﱞ
صَفّٗا
ﱟ
لَّقَدۡ
ﱠ
جِئۡتُمُونَا
ﱡ
كَمَا
ﱢ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱣ
أَوَّلَ
ﱤ
مَرَّةِۭۚ
ﱥﱦ
بَلۡ
ﱧ
زَعَمۡتُمۡ
ﱨ
أَلَّن
ﱩ
نَّجۡعَلَ
ﱪ
لَكُم
ﱫ
مَّوۡعِدٗا
ﱬ
٤٨
ﱭ
En zij zullen voor jouw Heer in rijen opgesteld worden (en Allah zal tot hen zeggen). "Voorzeker, jullie zijn tot Ons gekomen zoals Wij jullie de eerste keer schiepen. Jullie vermoedden zelfs dat Wij de afspraak met jullie nooit zouden maken."
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