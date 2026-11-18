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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 4
Al-Kahf
4
18:4
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ٤
وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ٤
وَيُنذِرَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
قَالُواْ
ﳐ
ٱتَّخَذَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
وَلَدٗا
ﳓ
٤
ﳔ
En om degenen te waarschuwen, die zeggen: "Allah heeft Zich een zoon genomen."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.