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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 39
Al-Kahf
39
18:39
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا ٣٩
وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًۭا وَوَلَدًۭا ٣٩
وَلَوۡلَآ
ﱵ
إِذۡ
ﱶ
دَخَلۡتَ
ﱷ
جَنَّتَكَ
ﱸ
قُلۡتَ
ﱹ
مَا
ﱺ
شَآءَ
ﱻ
ٱللَّهُ
ﱼ
لَا
ﱽ
قُوَّةَ
ﱾ
إِلَّا
ﱿ
بِٱللَّهِۚ
ﲀﲁ
إِن
ﲂ
تَرَنِ
ﲃ
أَنَا۠
ﲄ
أَقَلَّ
ﲅ
مِنكَ
ﲆ
مَالٗا
ﲇ
وَوَلَدٗا
ﲈ
٣٩
ﲉ
En had jij maar, toen jij je tuin binnentrad, gezegd: 'Mâ sjâ'a Allah, lâ qoewwata illâbillah' - (Wat Allah wil, er is geen kracht dan door Allah), indien jij van mij ziet, dat ik minder danjou ben, op het gebied van bezit en kinderen.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.