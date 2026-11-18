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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 37
Al-Kahf
37
18:37
قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ٣٧
قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًۭا ٣٧
قَالَ
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
صَاحِبُهُۥ
ﱝ
وَهُوَ
ﱞ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﱟ
أَكَفَرۡتَ
ﱠ
بِٱلَّذِي
ﱡ
خَلَقَكَ
ﱢ
مِن
ﱣ
تُرَابٖ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
مِن
ﱦ
نُّطۡفَةٖ
ﱧ
ثُمَّ
ﱨ
سَوَّىٰكَ
ﱩ
رَجُلٗا
ﱪ
٣٧
ﱫ
Zijn (gelovige) gesprekspartner zei, toen hij met hem in gesprek was, tot hem: "Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde geschapen heeft, vervolgens uit een druppel sperma, en jou ten slotte tot mens vormde?
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