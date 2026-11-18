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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 36
Al-Kahf
36
18:36
وما اظن الساعة قايمة ولين رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا ٣٦
وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةًۭ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًۭا مِّنْهَا مُنقَلَبًۭا ٣٦
وَمَآ
ﱎ
أَظُنُّ
ﱏ
ٱلسَّاعَةَ
ﱐ
قَآئِمَةٗ
ﱑ
وَلَئِن
ﱒ
رُّدِدتُّ
ﱓ
إِلَىٰ
ﱔ
رَبِّي
ﱕ
لَأَجِدَنَّ
ﱖ
خَيۡرٗا
ﱗ
مِّنۡهَا
ﱘ
مُنقَلَبٗا
ﱙ
٣٦
ﱚ
En denk niet dat het Uur der Opstanding zal plaatsvinden, en zelfs al zal ik tot mijn Heer teruggebracht worden: ik zat ervoor zeker een betere plaats van terugkeer vinden."
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