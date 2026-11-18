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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 34
Al-Kahf
34
18:34
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ٣٤
وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌۭ فَقَالَ لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًۭا وَأَعَزُّ نَفَرًۭا ٣٤
وَكَانَ
ﳋ
لَهُۥ
ﳌ
ثَمَرٞ
ﳍ
فَقَالَ
ﳎ
لِصَٰحِبِهِۦ
ﳏ
وَهُوَ
ﳐ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﳑ
أَنَا۠
ﳒ
أَكۡثَرُ
ﳓ
مِنكَ
ﳔ
مَالٗا
ﳕ
وَأَعَزُّ
ﳖ
نَفَرٗا
ﳗ
٣٤
ﳘ
En er waren vruchten voor hem. Hij zei dus tot zijn (gelovige) gesprekspartner: "Ik ben jouw meerdere op het gebied van bezit en ik ben eervoller als persoon."
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