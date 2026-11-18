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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 28
Al-Kahf
28
18:28
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ٢٨
وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًۭا ٢٨
وَٱصۡبِرۡ
ﱁ
نَفۡسَكَ
ﱂ
مَعَ
ﱃ
ٱلَّذِينَ
ﱄ
يَدۡعُونَ
ﱅ
رَبَّهُم
ﱆ
بِٱلۡغَدَوٰةِ
ﱇ
وَٱلۡعَشِيِّ
ﱈ
يُرِيدُونَ
ﱉ
وَجۡهَهُۥۖ
ﱊﱋ
وَلَا
ﱌ
تَعۡدُ
ﱍ
عَيۡنَاكَ
ﱎ
عَنۡهُمۡ
ﱏ
تُرِيدُ
ﱐ
زِينَةَ
ﱑ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱒ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱓﱔ
وَلَا
ﱕ
تُطِعۡ
ﱖ
مَنۡ
ﱗ
أَغۡفَلۡنَا
ﱘ
قَلۡبَهُۥ
ﱙ
عَن
ﱚ
ذِكۡرِنَا
ﱛ
وَٱتَّبَعَ
ﱜ
هَوَىٰهُ
ﱝ
وَكَانَ
ﱞ
أَمۡرُهُۥ
ﱟ
فُرُطٗا
ﱠ
٢٨
ﱡ
En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, zij wensen Zijn Aangezicht. En wend jouw ogen niet af van hen omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt: en bij is in overtreding in zijn zaak.
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