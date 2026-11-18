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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 27
Al-Kahf
27
18:27
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ٢٧
وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًۭا ٢٧
وَٱتۡلُ
ﳉ
مَآ
ﳊ
أُوحِيَ
ﳋ
إِلَيۡكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
كِتَابِ
ﳎ
رَبِّكَۖ
ﳏﳐ
لَا
ﳑ
مُبَدِّلَ
ﳒ
لِكَلِمَٰتِهِۦ
ﳓ
وَلَن
ﳔ
تَجِدَ
ﳕ
مِن
ﳖ
دُونِهِۦ
ﳗ
مُلۡتَحَدٗا
ﳘ
٢٧
ﳙ
En draag voor van wat aan jou geopenbaard is van het Boek van jouw Heer. Niemand kan Zijn Woorden veranderen en jij zult naast Hem nooit een schuilplaats vinden.
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