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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 25
Al-Kahf
25
18:25
ولبثوا في كهفهم ثلاث ماية سنين وازدادوا تسعا ٢٥
وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍۢ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًۭا ٢٥
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كَهۡفِهِمۡ
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ﲬ
٢٥
ﲭ
En zij verbleven driehonderd jaar in hun grok en vermeerderd met negen.
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