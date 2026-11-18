Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 24
Al-Kahf
24
18:24
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
إِلَّآ
ﲒ
أَن
ﲓ
يَشَآءَ
ﲔ
ٱللَّهُۚ
ﲕﲖ
وَٱذۡكُر
ﲗ
رَّبَّكَ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
نَسِيتَ
ﲚ
وَقُلۡ
ﲛ
عَسَىٰٓ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَهۡدِيَنِ
ﲞ
رَبِّي
ﲟ
لِأَقۡرَبَ
ﲠ
مِنۡ
ﲡ
هَٰذَا
ﲢ
رَشَدٗا
ﲣ
٢٤
ﲤ
(Zeg) slechts: "Indien Allah het wenst" en herinner je jouw Heer indien jij, vergeet, en zeg: "Hopelijk zal mijn Heer mij leiden naar wat dichterbij is van deze Leiding."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.