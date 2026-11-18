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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 23
Al-Kahf
23
18:23
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا ٢٣
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣
وَلَا
ﲊ
تَقُولَنَّ
ﲋ
لِشَاْيۡءٍ
ﲌ
إِنِّي
ﲍ
فَاعِلٞ
ﲎ
ذَٰلِكَ
ﲏ
غَدًا
ﲐ
٢٣
ﲑ
En zeg zeker nooit over iets: "Voorwaar, dat zal ik morgen doen."
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