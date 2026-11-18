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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 21
Al-Kahf
21
18:21
وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ٢١
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَـٰنًۭا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًۭا ٢١
وَكَذَٰلِكَ
ﱁ
أَعۡثَرۡنَا
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
لِيَعۡلَمُوٓاْ
ﱄ
أَنَّ
ﱅ
وَعۡدَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
حَقّٞ
ﱈ
وَأَنَّ
ﱉ
ٱلسَّاعَةَ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهَآ
ﱍ
إِذۡ
ﱎ
يَتَنَٰزَعُونَ
ﱏ
بَيۡنَهُمۡ
ﱐ
أَمۡرَهُمۡۖ
ﱑﱒ
فَقَالُواْ
ﱓ
ٱبۡنُواْ
ﱔ
عَلَيۡهِم
ﱕ
بُنۡيَٰنٗاۖ
ﱖﱗ
رَّبُّهُمۡ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِهِمۡۚ
ﱚﱛ
قَالَ
ﱜ
ٱلَّذِينَ
ﱝ
غَلَبُواْ
ﱞ
عَلَىٰٓ
ﱟ
أَمۡرِهِمۡ
ﱠ
لَنَتَّخِذَنَّ
ﱡ
عَلَيۡهِم
ﱢ
مَّسۡجِدٗا
ﱣ
٢١
ﱤ
Zo brachten Wij hen de hoogte, opdat zij weten dat de belofte van Allah Waarheid is en dat er gen twijfel aan het Uur is. Toen zij (de mensen in de stad) over hun geval twistten, zeiden zij: "Bouwt een gebouw over hen heen (als amdenken)." Hun Heer weet beter over hen. Degenen die de overhand kregen over hun geval, zeiden. "Wij zullen zeker over hen een gebedsruimte maken."
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