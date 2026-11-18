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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 16
Al-Kahf
16
18:16
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَإِذِ
ﱁ
ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ
ﱂ
وَمَا
ﱃ
يَعۡبُدُونَ
ﱄ
إِلَّا
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
فَأۡوُۥٓاْ
ﱇ
إِلَى
ﱈ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱉ
يَنشُرۡ
ﱊ
لَكُمۡ
ﱋ
رَبُّكُم
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّحۡمَتِهِۦ
ﱎ
وَيُهَيِّئۡ
ﱏ
لَكُم
ﱐ
مِّنۡ
ﱑ
أَمۡرِكُم
ﱒ
مِّرۡفَقٗا
ﱓ
١٦
ﱔ
"En als jullie je van ben (de ongelovigen) afwenden en van wat zij aanbidden, behalve Allah (zo zei één van de vervolgden tegen de anderen vervolgden), zoek dan bescherming in de Groten jullie Heer zal Zijn Barmhartigheid over jullie uitspreiden, en voor jullie in jullie zaak gemak brengen."
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