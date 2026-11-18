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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 15
Al-Kahf
15
18:15
هاولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ١٥
هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَـٰنٍۭ بَيِّنٍۢ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ١٥
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
قَوۡمُنَا
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
لَّوۡلَا
ﳊ
يَأۡتُونَ
ﳋ
عَلَيۡهِم
ﳌ
بِسُلۡطَٰنِۭ
ﳍ
بَيِّنٖۖ
ﳎﳏ
فَمَنۡ
ﳐ
أَظۡلَمُ
ﳑ
مِمَّنِ
ﳒ
ٱفۡتَرَىٰ
ﳓ
عَلَى
ﳔ
ٱللَّهِ
ﳕ
كَذِبٗا
ﳖ
١٥
ﳗ
Dit volk van ons heeft nmt Hem een god genomen, hadden zij daarvoor geen duidelijk bewijs naar voren kunnen brengen? En wie is er onrechtvaardiger dan degene die over Allah leugens verzint?
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