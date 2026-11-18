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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Al-Kahf Ayah 14
Al-Kahf
14
18:14
وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الاها لقد قلنا اذا شططا ١٤
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۟ فَقَالُوا۟ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا۟ مِن دُونِهِۦٓ إِلَـٰهًۭا ۖ لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًۭا شَطَطًا ١٤
وَرَبَطۡنَا
ﲮ
عَلَىٰ
ﲯ
قُلُوبِهِمۡ
ﲰ
إِذۡ
ﲱ
قَامُواْ
ﲲ
فَقَالُواْ
ﲳ
رَبُّنَا
ﲴ
رَبُّ
ﲵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲶ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
لَن
ﲸ
نَّدۡعُوَاْ
ﲹ
مِن
ﲺ
دُونِهِۦٓ
ﲻ
إِلَٰهٗاۖ
ﲼﲽ
لَّقَدۡ
ﲾ
قُلۡنَآ
ﲿ
إِذٗا
ﳀ
شَطَطًا
ﳁ
١٤
ﳂ
En Wij versterkten hun harten toen zij opstonden, en zeiden: "Onze Heer, Heer van de hemelen en de aarde, nooit zullen Wij een god naast Hem aanroepen: anders zouden wij een enorme leugen uitgesproken hebben!
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