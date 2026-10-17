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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 110
Al-Kahf
110
18:110
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الاهكم الاه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ١١٠
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌۭ وَٰحِدٌۭ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠
قُلۡ
ﳓ
إِنَّمَآ
ﳔ
أَنَا۠
ﳕ
بَشَرٞ
ﳖ
مِّثۡلُكُمۡ
ﳗ
يُوحَىٰٓ
ﳘ
إِلَيَّ
ﳙ
أَنَّمَآ
ﳚ
إِلَٰهُكُمۡ
ﳛ
إِلَٰهٞ
ﳜ
وَٰحِدٞۖ
ﳝﳞ
فَمَن
ﳟ
كَانَ
ﳠ
يَرۡجُواْ
ﳡ
لِقَآءَ
ﳢ
رَبِّهِۦ
ﳣ
فَلۡيَعۡمَلۡ
ﳤ
عَمَلٗا
ﳥ
صَٰلِحٗا
ﳦ
وَلَا
ﳧ
يُشۡرِكۡ
ﳨ
بِعِبَادَةِ
ﳩ
رَبِّهِۦٓ
ﳪ
أَحَدَۢا
ﳫ
١١٠
ﳬ
Zeg: "Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is. Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen."
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.