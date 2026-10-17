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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 109
Al-Kahf
109
18:109
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ١٠٩
قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًۭا ١٠٩
قُل
ﳀ
لَّوۡ
ﳁ
كَانَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳃ
مِدَادٗا
ﳄ
لِّكَلِمَٰتِ
ﳅ
رَبِّي
ﳆ
لَنَفِدَ
ﳇ
ٱلۡبَحۡرُ
ﳈ
قَبۡلَ
ﳉ
أَن
ﳊ
تَنفَدَ
ﳋ
كَلِمَٰتُ
ﳌ
رَبِّي
ﳍ
وَلَوۡ
ﳎ
جِئۡنَا
ﳏ
بِمِثۡلِهِۦ
ﳐ
مَدَدٗا
ﳑ
١٠٩
ﳒ
Zeg (O Moehammad): "Al werd de zee inkt om de Woorden van mijn Heer (op te schrijven), zij zou opraken voordat de Woorden van mijn Heer opgeraakt zouden zijn, zelfs al voegden Wij een daaraan gelijke hoeveelheid toe."
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.