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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 108
Al-Kahf
108
18:108
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خَٰلِدِينَ
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لَا
ﲻ
يَبۡغُونَ
ﲼ
عَنۡهَا
ﲽ
حِوَلٗا
ﲾ
١٠٨
ﲿ
Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. En zij zullen daar geen verandering in wensen.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.