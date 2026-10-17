Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 105
Al-Kahf
105
18:105
اولايك الذين كفروا بايات ربهم ولقايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًۭا ١٠٥
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲕ
ٱلَّذِينَ
ﲖ
كَفَرُواْ
ﲗ
بِـَٔايَٰتِ
ﲘ
رَبِّهِمۡ
ﲙ
وَلِقَآئِهِۦ
ﲚ
فَحَبِطَتۡ
ﲛ
أَعۡمَٰلُهُمۡ
ﲜ
فَلَا
ﲝ
نُقِيمُ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
يَوۡمَ
ﲠ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲡ
وَزۡنٗا
ﲢ
١٠٥
ﲣ
Zij zijn degenen die niet geloven in de Tekenen van hun Heer en in de ontmoeting met Hem. Hun daden zijn vruchteloos en Wij kennen hun (daden) op de Dag der Opstanding geen gewicht toe.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.