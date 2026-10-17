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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 103
Al-Kahf
103
18:103
قل هل ننبيكم بالاخسرين اعمالا ١٠٣
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ١٠٣
قُلۡ
ﲃ
هَلۡ
ﲄ
نُنَبِّئُكُم
ﲅ
بِٱلۡأَخۡسَرِينَ
ﲆ
أَعۡمَٰلًا
ﲇ
١٠٣
ﲈ
Zeg (O Moehammad): "Zullen wij jullie op de hoogte brengen van wie de grootste verliezers zijn door (hun) daden?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.