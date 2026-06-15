Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
ﳏ
ﳐ
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙ
ﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
ﳞ
ﳟ
ﳠ
ﳡ
ﳢ
ﳣ
ﳤ
ﳥ
ﳦ
Zeg: "O Lieden van de Schrift! Overdrijft niet zonder recht in jullie godsdienst en volgt niet de begeerten van een volk dat vroeger waarlijk dwaalde en velen deed dwalen. En zij dwaalden van het rechte Pad."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ئهی ئههلی كتاب ئهی گاورو جوولهكه زیادڕهوی مهكهن له دینهكهتاندا جگه له حهق، بهتایبهتی گاورهكان مهڵێن: عیسا- صلى الله عليه وسلم - خوایه یان كوڕی خوایه [
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
] وه شوێنی ههواو ئارهزووی كهسانێك مهكهون كه پێشتر گومڕابوون له پێشینهكانی خۆیان له جوولهكهو گاور وه خهڵكێكی زۆریشیان گومڕا كرد [
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)
] وه گومڕابوون و له ڕێگای ڕاست لایاندا پێش هاتنی پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم -.