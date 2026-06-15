Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
76
5:76
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
Zeg (O Moehammad): "Aanbidden jullie naast Allah wat geen schade voor jullie kan voorkomen en jullie geen voordeel ken brengen?" En Allah, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ئایا ئێوه عیبادهتى غهیری خوای گهوره دهكهن و عیبادهت بۆ كهسانێك ئهكهن كه هیچ زهرهرو سوودێكیان بهدهست نیه بۆ خۆیان چ جای بۆ غهیری خۆیان چۆن ئهیانكهن به خوای گهوره وهكو عیساو دایكی، كه به حیسابی ئێوه ئهڵێن: عیسا- صلى الله عليه وسلم - كوژراوهو له خاچ دراوه ئهی بۆ نهیتوانی خۆی له كوشتن ڕزگار بكات؟ وه دایكی كه مرد بۆ نهیتوانی خۆی له مردن ڕزگار بكات؟ چۆن دهبێت خوا بكوژرێت و له خاچ بدرێت یان بمرێت؟ [
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهرو زانایه به ههموو شتێك وه سوود پێگهیاندن و زیان تهنها بهدهست خوای گهورهیه.