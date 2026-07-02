Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
106
5:106
يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين ١٠٦
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًۭا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلْـَٔاثِمِينَ ١٠٦
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
شَهَٰدَةُ
بَيۡنِكُمۡ
إِذَا
حَضَرَ
أَحَدَكُمُ
ٱلۡمَوۡتُ
حِينَ
ٱلۡوَصِيَّةِ
ٱثۡنَانِ
ذَوَا
عَدۡلٖ
مِّنكُمۡ
أَوۡ
ءَاخَرَانِ
مِنۡ
غَيۡرِكُمۡ
إِنۡ
أَنتُمۡ
ضَرَبۡتُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
فَأَصَٰبَتۡكُم
مُّصِيبَةُ
ٱلۡمَوۡتِۚ
تَحۡبِسُونَهُمَا
مِنۢ
بَعۡدِ
ٱلصَّلَوٰةِ
فَيُقۡسِمَانِ
بِٱللَّهِ
إِنِ
ٱرۡتَبۡتُمۡ
لَا
نَشۡتَرِي
بِهِۦ
ثَمَنٗا
وَلَوۡ
كَانَ
ذَا
قُرۡبَىٰ
وَلَا
نَكۡتُمُ
شَهَٰدَةَ
ٱللَّهِ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّمِنَ
ٱلۡأٓثِمِينَ
١٠٦
O jullie die geloven! Stelt getuigen onder jullie aan wanneer één van jullie de dood nadert en wanneer jullie het testament opmaken; (door) twee rechtvaardigen van onder jullie, of twee broeders van buiten jullie, indien jullie in het land rondreizen en de ramp van de dood jullie treft. Houdt hen na de shalât vast en laat hen dan (als volgt) bij Allah zweren, indien jullie twijfelen: "Wij zullen het (oprecht getuigen) voor geen prijs inruilen, zelfs als (de begunstigde) een verwant is en wij zullen de getuigenis bij Allah niet verbergen, voorwaar, anders zouden wij tot de zondaren behoren."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{وەسێت كردن لەسەرەمەرگدا} [
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
] ئهی باوهڕداران ئهگهر كهسێك له ئێوه لهسهرهمهرگدا بوو كاتێك كه وهسیهت دهكات با دوو پیاوی دادپهروهر له خۆتان له موسڵمانان شایهت بن [
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
] یاخود دوو كهس له غهیری خۆتان له كافرانیش كاتێك كه ئێوه لهسهفهردا بوون واته: ئهگهر لهسهفهردا بوون و موسڵمانی لێ نهبوو دوو موسڵمانی دادپهروهر نهبوو كه شایهتی بدا تهنها كافری لێ بوو ئهوه دروسته ئهو دوو كافره شایهتیتان بۆ بدهن تهنها لهسهفهرداو تهنها بۆ وهسیهته [
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
] كه ئێوه تووشی بهڵاو موسیبهتی مردن بوون [
تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
] ئهو دوو شایهته ڕائهگرن لهدوای نوێژ كه شایهتیتان بۆ بدهن ئهوانیش شایهتهكان سوێند ئهخۆن بهخوای گهوره [
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
] ئهگهر گومانیشتان له ئێمه ههبێ ئێمه بهم سوێندهمان ناچین بهشێكی كهم له دونیا بكڕین، واته كهسێك پارهی پێمان دابێ شایهتیهكه بگۆڕینهوهو به درۆ سوێند بخۆین [
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
] با ئهو كهسهی كه شایهتی بۆ ئهدهین خزمى نزیكیش بێ لێمانهوه ئێمه حهق و ڕاستگۆیی پێش ئهخهین [
وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
] وه شایهتی خوای گهوره ناشارینهوه [
إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)
] ئهگهر شایهتیمان شاردهوه ئێمه له تاوانبارانین، (تهمیمى دارى) دهفهرمێت: ههموو خهڵكى لهم ئایهته دورن تهنها من و (عهدى كوڕى بهدداء) نهبێت، كه ههردووكیان گاور بوون و له پێش ئیسلامدا دهچوون بۆ بازرگانى بۆ شام، وه كۆیلهیهكى (بهنى سههم) لهگهڵیاندا رۆیشت كه ناوى (بهدیلى كوڕى ئهبى مهریهم) بوو وهقاپێكى له زیو پێ بوو بۆ پاشاى دهبرد، كه گهورهترین بازرگانیهكهى بوو، نهخۆش كهوت و وهسێتى بۆ كردن ئهوهى بهجێى هێشتووه بیگهیهنن به كهسوكارى، (تهمیم) دهفهرمێت: كه مرد قاپهكهمان فرۆشت و دامان به ههزار درههم و دابهشمان كرد له نێوانماندا، كاتێك كه گهڕاینهوه بۆ لاى كهسوكارى ئهوهى پێمان بوو دامان پێیان و ئهوانیش داواى قاپه زیوهكهیان كرد، وتمان جگه لهمانه هیچى ترى بهجێنههێشتووه هیچى ترى پێمان نهداوه، (تهمیم) دهفهرمێت: له پاش هاتنى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كه موسڵمان بووم زۆرم پێناخۆش بوو خۆم به تاوانبار زانى چووم بۆ لاى كهسوكارى و ههواڵم پێدان و بۆم گێڕانهوهو پێنج سهد درههمم پێدان، وه پێم وتن: هاوڕێكهیشم ئهوهندهى ترى لایه، ئهوانیش چوون سوێندیاندا به سوێندێك كه له دینهكهى ئهودا گهوره بوو ئهویش سوێندى خوارد به درۆ وه خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند.