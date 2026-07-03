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003

3. Soera Ali 'Imran

De Familie van Imraan

Lees en luister naar Soera Ali 'Imran met vertaling, tafsir, audio-voordracht, woord-voor-woord betekenis en transliteratie. Vertaling door Muhammad Sulaiman.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
艾列弗，俩目，米目。
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