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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 6
Ar-Ra'd
6
13:6
ويستعجلونك بالسيية قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ٦
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَـٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍۢ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٦
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱂ
قَبۡلَ
ﱃ
ٱلۡحَسَنَةِ
ﱄ
وَقَدۡ
ﱅ
خَلَتۡ
ﱆ
مِن
ﱇ
قَبۡلِهِمُ
ﱈ
ٱلۡمَثُلَٰتُۗ
ﱉﱊ
وَإِنَّ
ﱋ
رَبَّكَ
ﱌ
لَذُو
ﱍ
مَغۡفِرَةٖ
ﱎ
لِّلنَّاسِ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
ظُلۡمِهِمۡۖ
ﱑﱒ
وَإِنَّ
ﱓ
رَبَّكَ
ﱔ
لَشَدِيدُ
ﱕ
ٱلۡعِقَابِ
ﱖ
٦
ﱗ
En zij vragen aan jou (O Moehammad) om verhaasting van het slechte, vóór het goede. En de voorbeelden van de bestraffing zijn reeds voorafgegaan. Voorwaar, jouw Heer is de Bezitter van vergeving voor de mensen, ondanks hun onrechtvaardige daden. En voorwaar, jouw Heer is zeker streng in de bestraffing.
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