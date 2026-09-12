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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 3
Ar-Ra'd
3
13:3
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ٣
وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَـٰرًۭا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ ٣
وَهُوَ
ﱲ
ٱلَّذِي
ﱳ
مَدَّ
ﱴ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱵ
وَجَعَلَ
ﱶ
فِيهَا
ﱷ
رَوَٰسِيَ
ﱸ
وَأَنۡهَٰرٗاۖ
ﱹﱺ
وَمِن
ﱻ
كُلِّ
ﱼ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﱽ
جَعَلَ
ﱾ
فِيهَا
ﱿ
زَوۡجَيۡنِ
ﲀ
ٱثۡنَيۡنِۖ
ﲁﲂ
يُغۡشِي
ﲃ
ٱلَّيۡلَ
ﲄ
ٱلنَّهَارَۚ
ﲅﲆ
إِنَّ
ﲇ
فِي
ﲈ
ذَٰلِكَ
ﲉ
لَأٓيَٰتٖ
ﲊ
لِّقَوۡمٖ
ﲋ
يَتَفَكَّرُونَ
ﲌ
٣
ﲍ
Hij is Degene Die die de aarde heeft uitgespreid en daarop stevige bergen en rivieren heeft gemaakt, en van alle soorten vruchten heeft Hij paren gemaakt. Hij doet de nacht de dag bedekken. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voof een volk, dat nadenkt.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.