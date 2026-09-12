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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 2
Ar-Ra'd
2
13:2
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٢
ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢
ٱللَّهُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
رَفَعَ
ﱕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱖ
بِغَيۡرِ
ﱗ
عَمَدٖ
ﱘ
تَرَوۡنَهَاۖ
ﱙﱚ
ثُمَّ
ﱛ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
عَلَى
ﱝ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱞﱟ
وَسَخَّرَ
ﱠ
ٱلشَّمۡسَ
ﱡ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﱢﱣ
كُلّٞ
ﱤ
يَجۡرِي
ﱥ
لِأَجَلٖ
ﱦ
مُّسَمّٗىۚ
ﱧﱨ
يُدَبِّرُ
ﱩ
ٱلۡأَمۡرَ
ﱪ
يُفَصِّلُ
ﱫ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱬ
لَعَلَّكُم
ﱭ
بِلِقَآءِ
ﱮ
رَبِّكُمۡ
ﱯ
تُوقِنُونَ
ﱰ
٢
ﱱ
Allah is Degene Die de hemelen heeft verbeven, zonder steunpilaren die jullie zien. Vervolgens zetelde Hij Zich op de Troon en maakte de zon en de maan dienstbaar. Ieder draait tot een vastgestelde tijd. Hij (Allah) regelt de zaak (en) legt de Tekenen uit. Hopelijk zullen jullie vo de ontmoeting met jullie Heer overtuigd zijn.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.