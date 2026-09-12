{خوای گەورە هیچ قەومێك ناگۆڕێت تا خۆیان نەگۆڕن} وه ههر كهسێك له تاریكی شهودا به شاراوهیی تاوان ئهنجام بدات یاخود به ئاشكرا له ڕۆژدا خوای گهوره ئاگای له ههمووی ههیه [ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ] وه خوای گهوره فریشته پارێزهرهكانى ههیه كه له پێش و دواوهی مرۆڤهوه به فهرمانی خوای گهوره مرۆڤهكان ئهپارێزن له رووداوهكان [ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ] به دڵنیایى خوای گهوره هیچ قهومێك ناگۆڕێت یان له ههر نازو نیعمهتێكدا بن لێیان ناگۆڕێ تا خۆیان خۆیان نهگۆڕن به خراپهكاری [ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ] وه ئهگهر خوای گهوره بیهوێ كهسانێك تووشی سزاو لهناو چوون بكات ئهوه كهس ناتوانێ سزای خوای گهوره بگهڕێنێتهوه [ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١) ] وه هیچ كهسێكیش نیه كه سهرپهرشتی كاروباریان بكات له غهیری خوای گهوره یان پهنای بۆ بهرن یان سزاكهیان لهسهر لادات.