Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 10
Ar-Ra'd
10
13:10
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ١٠
سَوَآءٌۭ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠
سَوَآءٞ
ﲁ
مِّنكُم
ﲂ
مَّنۡ
ﲃ
أَسَرَّ
ﲄ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲅ
وَمَن
ﲆ
جَهَرَ
ﲇ
بِهِۦ
ﲈ
وَمَنۡ
ﲉ
هُوَ
ﲊ
مُسۡتَخۡفِۭ
ﲋ
بِٱلَّيۡلِ
ﲌ
وَسَارِبُۢ
ﲍ
بِٱلنَّهَارِ
ﲎ
١٠
ﲏ
(Voor Hem) is degene onder jullie die het woord verbergt gelijk aan degene die het hardop uitspreekt. En hij die verbergt in de nacht (is gelijk aan wie) overdag bekendmaakt.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.