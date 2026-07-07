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Al-Jinn
9
72:9
وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ٩
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًۭا رَّصَدًۭا ٩
وَأَنَّا
كُنَّا
نَقۡعُدُ
مِنۡهَا
مَقَٰعِدَ
لِلسَّمۡعِۖ
فَمَن
يَسۡتَمِعِ
ٱلۡأٓنَ
يَجِدۡ
لَهُۥ
شِهَابٗا
رَّصَدٗا
٩
En dat, wij vroeger (vóór de Koran) op geheime plaatsen zaten om mee te luisteren, maar wie nu wil meeluisteren treft een pijl van vuur aan die op hem loert.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
] پێش ئەوەی خوای گەورە پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم بنێرێ جنی و شەیتانەكان شوێنیان هەبوو لە ئاسماندا لەوێ هەواڵی ئاسمانیان ئەدزی و ئەیانهێنا بۆ فاڵچییەكان [
فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ
] بەڵام ئێستا لە دوای ناردنی پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم هەر كەسێك لە جنی و شەیتانەكان بەرز بێتەوە بۆ ئاسمان و گوێ لە هەواڵى ئاسمان بگرێت [
يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٩)
] ئەبینێ نەیزەكێك لەو ئاگرانە لە كەمین و بۆسەدایە بۆی وە خوای گەورە تێی ئەگرێ و ئەیسووتێنێ و نایەڵێ بەرز ببنەوە, كە پێشتریش ئەم شتە هەر هەبووە بەڵام كەمتر, بەڵام لە دوای ناردنی پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم ئیتر ناتوانن بەرز ببنەوە بۆ ئاسمان.