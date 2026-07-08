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Al-Jinn
23
72:23
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ٢٣
إِلَّا بَلَـٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣
إِلَّا
بَلَٰغٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ
وَمَن
يَعۡصِ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ
فَإِنَّ
لَهُۥ
نَارَ
جَهَنَّمَ
خَٰلِدِينَ
فِيهَآ
أَبَدًا
٢٣
(Ik vind een toevluchtsoord) van Allah slechts door de verkondiging van Zijn Boodschappen." En wie opstaat tegen Allah en Zijn Boodschapper: voor hen is er het vuur van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
] مەگەر گەیاندنی دینەكەو پەیامی خوای گەورە من بپارێزێ، یاخود تەنها ئیشی من ئەوەیە كە پەیامی خوای گەورە ئەگەیەنم بە خەڵكی ئەگەر وابكەم ڕزگارم دەبێت ئەگەر نا بەهیلاك ئەچم [
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٢٣)
] وە هەركەسێك سەرپێچى خواو پێغەمبەرەكەى صلى الله علیه وسلم بكات ئەوا بە دڵنیایى ئاگرى دۆزەخى بۆ هەیە كە بە نەمرى و هەمیشەیی تێیدا دەمێنێتەوە .