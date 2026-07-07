Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَأَلَّوِ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
عَلَى
ٱلطَّرِيقَةِ
لَأَسۡقَيۡنَٰهُم
مَّآءً
غَدَقٗا
١٦
(En Allah zegt:) "Als zij op het rechte Pad zouden zijn gebleven, dan zouden Wij hun overvloedig water te drinken gegeven hebben.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
Reflecteren
Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
Ali Ali
Volgen
46 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 72:16
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا
'Had the deniers followed the Right Way, We would have certainly granted them abundant rain to drink—' (72:16)
Perhaps you’ve been making that duʿā for what feels like an eternity,
Yet its pieces haven’t come together in the way you imagined.
And you wonder: 'I’ve been worshipping… is it even worth it?'
Look closely at the word ٱسْتَقَـٰمُوا۟...
Bekijk meer
8
2
Ontdek de Reflectie Gemeenschap
Vorige Ayah
Volgende Ayah