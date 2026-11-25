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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 82
Ash-Shu'ara
82
26:82
والذي اطمع ان يغفر لي خطييتي يوم الدين ٨٢
وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٢
وَٱلَّذِيٓ
ﳉ
أَطۡمَعُ
ﳊ
أَن
ﳋ
يَغۡفِرَ
ﳌ
لِي
ﳍ
خَطِيٓـَٔتِي
ﳎ
يَوۡمَ
ﳏ
ٱلدِّينِ
ﳐ
٨٢
ﳑ
En Degene van Wie ik hevig verlang dat Hij mijn zonden zal vergeven op de Dag des Oordeels.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.