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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 78
Ash-Shu'ara
78
26:78
الذي خلقني فهو يهدين ٧٨
ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨
ٱلَّذِي
ﲵ
خَلَقَنِي
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
يَهۡدِينِ
ﲸ
٧٨
ﲹ
Degene Die mij geschapen heeft, Hij leidt mij.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.