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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 76
Ash-Shu'ara
76
26:76
انتم واباوكم الاقدمون ٧٦
أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٦
أَنتُمۡ
ﲪ
وَءَابَآؤُكُمُ
ﲫ
ٱلۡأَقۡدَمُونَ
ﲬ
٧٦
ﲭ
Jullie en jullie vaderen die voorafgingen?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.