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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 75
Ash-Shu'ara
75
26:75
قال افرايتم ما كنتم تعبدون ٧٥
قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥
قَالَ
ﲤ
أَفَرَءَيۡتُم
ﲥ
مَّا
ﲦ
كُنتُمۡ
ﲧ
تَعۡبُدُونَ
ﲨ
٧٥
ﲩ
Hij (Ibrâhîm) zei: "Hebben jullie dain gezien wat jullie plegen te aanbidden?
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