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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 74
Ash-Shu'ara
74
26:74
قالوا بل وجدنا اباءنا كذالك يفعلون ٧٤
قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤
قَالُواْ
ﲝ
بَلۡ
ﲞ
وَجَدۡنَآ
ﲟ
ءَابَآءَنَا
ﲠ
كَذَٰلِكَ
ﲡ
يَفۡعَلُونَ
ﲢ
٧٤
ﲣ
Zij zeiden. "Wij vonden dat zelfs onze vaderen zo deden."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.