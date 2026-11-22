Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 65
Ash-Shu'ara
65
26:65
وانجينا موسى ومن معه اجمعين ٦٥
وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ٦٥
وَأَنجَيۡنَا
ﱥ
مُوسَىٰ
ﱦ
وَمَن
ﱧ
مَّعَهُۥٓ
ﱨ
أَجۡمَعِينَ
ﱩ
٦٥
ﱪ
En wij redden Môesa en allen die bij hem waren.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.