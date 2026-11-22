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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 59
Ash-Shu'ara
59
26:59
كذالك واورثناها بني اسراييل ٥٩
كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
كَذَٰلِكَۖ
ﳘﳙ
وَأَوۡرَثۡنَٰهَا
ﳚ
بَنِيٓ
ﳛ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳜ
٥٩
ﳝ
Zo was het; en Wij deden de Kinderen van Israël het erven.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.