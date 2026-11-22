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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 55
Ash-Shu'ara
55
26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَإِنَّهُمۡ
ﳇ
لَنَا
ﳈ
لَغَآئِظُونَ
ﳉ
٥٥
ﳊ
En voorwaar, zij hebben ons woedend gemaakt.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.