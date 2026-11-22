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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 54
Ash-Shu'ara
54
26:54
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
إِنَّ
ﳂ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
لَشِرۡذِمَةٞ
ﳄ
قَلِيلُونَ
ﳅ
٥٤
ﳆ
"Diegenen zijn zeker een kleine groep.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.