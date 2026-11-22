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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 51
Ash-Shu'ara
51
26:51
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المومنين ٥١
إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١
إِنَّا
ﲦ
نَطۡمَعُ
ﲧ
أَن
ﲨ
يَغۡفِرَ
ﲩ
لَنَا
ﲪ
رَبُّنَا
ﲫ
خَطَٰيَٰنَآ
ﲬ
أَن
ﲭ
كُنَّآ
ﲮ
أَوَّلَ
ﲯ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲰ
٥١
ﲱ
Voorwaar, wij verlangen dat Hij onze fouten vergeeft, omdat wij de eersten van de gelovigen zijn."
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