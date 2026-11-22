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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 49
Ash-Shu'ara
49
26:49
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين ٤٩
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩
قَالَ
ﲅ
ءَامَنتُمۡ
ﲆ
لَهُۥ
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قَبۡلَ
ﲈ
أَنۡ
ﲉ
ءَاذَنَ
ﲊ
لَكُمۡۖ
ﲋﲌ
إِنَّهُۥ
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لَكَبِيرُكُمُ
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ٱلَّذِي
ﲏ
عَلَّمَكُمُ
ﲐ
ٱلسِّحۡرَ
ﲑ
فَلَسَوۡفَ
ﲒ
تَعۡلَمُونَۚ
ﲓﲔ
لَأُقَطِّعَنَّ
ﲕ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲖ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲗ
مِّنۡ
ﲘ
خِلَٰفٖ
ﲙ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
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أَجۡمَعِينَ
ﲛ
٤٩
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Hij (Fir'aun) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming geef? Voorwaar, hij is zeker jullie meerdere die jullie de tovenarij onderwees. En spoedig zullen jullie het weten: ik zal jullie handen en jullie voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie allen kruisigen."
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