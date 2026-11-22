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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 48
Ash-Shu'ara
48
26:48
رب موسى وهارون ٤٨
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٤٨
رَبِّ
ﲁ
مُوسَىٰ
ﲂ
وَهَٰرُونَ
ﲃ
٤٨
ﲄ
De Heer van Môesa en Hârôen."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.