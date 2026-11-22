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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 47
Ash-Shu'ara
47
26:47
قالوا امنا برب العالمين ٤٧
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧
قَالُوٓاْ
ﱼ
ءَامَنَّا
ﱽ
بِرَبِّ
ﱾ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱿ
٤٧
ﲀ
Zij zeiden: "Wij geloven in de Heer der Werelden.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.