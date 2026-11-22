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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 46
Ash-Shu'ara
46
26:46
فالقي السحرة ساجدين ٤٦
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ ٤٦
فَأُلۡقِيَ
ﱸ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱹ
سَٰجِدِينَ
ﱺ
٤٦
ﱻ
Toen wierpen de tovenaan zich neer, knielend.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.