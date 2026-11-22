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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ash-Shu'ara Ayah 45
Ash-Shu'ara
45
26:45
فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون ٤٥
فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٥
فَأَلۡقَىٰ
ﱯ
مُوسَىٰ
ﱰ
عَصَاهُ
ﱱ
فَإِذَا
ﱲ
هِيَ
ﱳ
تَلۡقَفُ
ﱴ
مَا
ﱵ
يَأۡفِكُونَ
ﱶ
٤٥
ﱷ
Toen wierp Môesa zijn staf neer, en toen verslond zij wat zij met hun bedrog hadden gemaakt.
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